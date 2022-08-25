«В деякі моменти у дітей навіть зникав голос»: 5-річна дівчинка з братом співала майже 10 годин, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Національний реєстр рекордів визнав наймолодшою волонтеркою 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ 35 492 грн. Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра виконувала українські пісні у центрі Львова. До цього міста вони з мамою тимчасово переїхали під час війни. Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини. За кошти діток було придбано тепловізор та переданий нашим бійцям на передову…

Діти зібрали для ЗСУ 35 492 грн

— У нас дуже багато талановитих людей долучаються до збору коштів для нашої армії. Й ми все робили не задля рекорду, діти від щирого серця хотіли допомогти, — розповідає «ФАКТАМ» мама дітей Дар'я Макеєва. — Й Сашко та Марія продовжують займатись благодійністю і планують виступи у Кривому Розі, Львові та Києві. Але якщо рекорд вже зареєстрували, то це ще один спосіб закликати всіх долучатись. Не тільки діток, а й дорослих. І щоб своїми добрими вчинками ми один одного перевершували, доклали всіх зусиль, аби нарешті Україна перемогла та скінчились прильоти ракет і масові вбивства.

Марія та Сашко з мамою

— Де вашу родину застала війна?

— У Кривому Розі. Після 24 лютого я зібрала дітей і ми тимчасово оселились у Львові. Кожного дня думали над тим, як можемо допомогти армії. 9-річний син Олександр, який два роки тому був визнаний офіційно наймолодшим ілюзіоністом України, запропонував показувати фокуси. Але я відповіла, що це зараз не на часі, у людей не той настрій. І це дійсно було так. Адже навесні місто було наче в очікуванні, нічого не працювало, люди чекали на якусь звістку. Зникли вуличні музиканти, й здебільшого по місту ходили переселенці, на обличчях яких читалось одне: коли закінчиться ця війна?.. Розвантажувати тонни гуманітарної допомоги з-за кордону — для дітей теж не варіант, бо фізичної сили не вистачить. І одного дня Сашко та Марія заявили, що хочуть у День вишиванки дати благодійний концерт. Хоча син тільки-но почав ходити до музичної школи вчитися грати на саксофоні. А донька взагалі не відвідувала жодних гуртків. Попри те, син зі своїм вчителем досить швидко опанував мелодії Гімну України, пісні «Їхав козак за Дунай», вальса та «Ой у лузі червона калина». Марія взяла на себе тексти, які чудово запам’ятала. Із таким репертуаром ми й вишли виступати навпроти оперного театру у Львові…

Олександр грає на саксофоні на одній з вулиць Львова

— Діти не злякались? Як на них гості та місцеві реагували?

— Від оперного інші вуличні музиканти попросили піти в інше місце, мовляв, місця ними зайняті. Тому ми перейшли до Ратуші, де на нас поглядали власники ресторанів, які турбувались про своїх відвідувачів. Але все пройшло добре. О дев'ятій вечора я благала Сашка та Марію йти додому, бо вже було холодно й хотілось їсти. Хоча діти готові були продовжувати, не дивлячись на те, що в деякі моменти в них навіть зникав голос. В ці моменти вони один одного підміняли, даючи час перепочити. Адже вони добре знають, що там, на передовій, нашим хлопцям та дівчатам у рази важче, але вони мужні та сильні. Це й давало наснаги виступати далі. Іноді люди підходили й замовляли певну пісню. Але серед фаворитів була «Ой у лузі червона калина». До речі, донатили не лише українці, а й поляки, американці… Останні саме в той момент навчали наших військових і приїхали в центр міста побачити його красу. Й тут їм трапились Саша та Марія. Їх це настільки вразило, що вони сказали, що це чудово та дуже талановито.

Слухачі в захваті від виступу дітей

— Думаю, після такого зворушливого вчинку дітей ви ще більше ними пишаєтесь! А що вони кажуть?

— Так, Олександр та Марія щасливі, бо долучились до гарної справи. Вже після виступу сина запросив відомий співак Артем Півоваров взяти участь у його концерті, але була умова — вивчити на саксофоні його топові пісні. Втім, наш викладач пояснив, що поки що вони складні для Сашка і потрібно до цього ще багато вчити. Тому ми змушені були відмовити.

— Діти вже визначились із майбутніми професіями?

— Марія ще ні, а Сашко хотів би бути айтішником, але у вільний час займатись фокусами. В нього це чудово виходить, в такому юному віці син навіть заробляє собі на кишенькові витрати. Днями ми приїхали до рідного міста, щоб відсвяткувати день народження Олександра у колі родини та друзів. А потім знову до Львова — виступати й працювати задля перемоги України.

Як писали «ФАКТИ», раніше чемпіонка світу з шашок серед дівчат до 10 років киянка Валерія Єжова влаштувала публічні ігри з усіма бажаючими та зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ.

Фото з архіву родини

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