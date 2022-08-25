Ексфутболісти «Динамо» зіпсували «Інгульцю» дебют на новенькому стадіоні: відеоогляд матчу УПЛ

У четвер, 25 серпня, відбувся черговий поєдинок української прем'єр-ліги, у стартовому турі якої матч «Рух» — «Металіст» розтягнувся через загрозу ракетних ударів майже на чотири з половиною години.

Чемпіонат України. Матч 7-го туру

«Інгулець» (Петрове) — «Олександрія» — 1:2 (Кучеренко, 62 — Рибалка, 22, з пенальті, Цуріков, 49).

Підопічні Сергія Лавриненка та Юрія Гури, які пропускали 1-й тур через участь своїх суперників «Динамо» та «Дніпра-1» у єврокубках, зійшлися у перенесеному поєдинку 7-го туру в дербі Кіровоградської області на новенькому стадіоні в Петровому.

Долю дуелі географічних сусідів на користь гостей вирішили точні удари двох ексфутболістів «Динамо» — Сергія Рибалки, який не забивав у прем'єр-лізі майже 6 років (з грудня 2016-го, коли у складі киян вразив ворота «Шахтаря»), та Андрія Цурікова.

Зазначимо, що «Олександрія» відсвяткувала 90-ту перемогу в УПЛ, а заразом перервала свою сумну безвиграшну гостьову серію в чемпіонаті України, яка налічувала 6 матчів (чотири нічиї та дві поразки).

У другому турі УПЛ зіграють: 27 серпня — «Львів» — «Зоря», «Металіст 1925» — «Чорноморець», «Ворскла» — «Верес»; 28 серпня — «Шахтар» — «Кривбас», «Колос» — «Рух», «Динамо» — «Дніпро-1»; 29 серпня — «Олександрія» — «Минай», «Металіст» — «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» на старті УПЛ втратив очки в поєдинку з «Металістом 1925».

Фото ФК «Інгулець»

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