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Російські фашисти обстріляли Чугуївський район Харківської області: є жертви

15:01 25 серпня 2022
хата

У четвер, 25 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Під вогонь потрапило село Леб'яже у Чугуївському районі. Жертвами обстрілу стали подружжя, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

«Ворожий снаряд потрапив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення і була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке», — розповів він.

Нагадаємо, вночі 25 серпня російські військові обстріляли села та селища Миколаївської області. Також під ворожий вогонь потрапили чотири райони Дніпропетровської області та місто Кривий Ріг.

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