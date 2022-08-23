Російський ворог вночі обстріляв Дніпропетровську та Харківську області: є жертви
Варвари путіна в ніч на 23 серпня знову вдарили по Дніпропетровській області, накривши вогнем два райони — Криворізький та Нікопольський.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.
Так, по Криворізькому району росіяни вдарили з РСЗВ «Ураган». Внаслідок цього в Зеленодольській громаді загинула 45-річна жінка, а її чоловік отримав поранення і зараз перебуває у лікарні. Будинок родини пошкоджено.
Також тричі за ніч окупанти відкривали вогонь по Нікопольську району.
Марганецьку громаду російські військові обстріляли із важкої артилерії. Усього зафіксовано 13 прильотів. У Марганці постраждали дві жінки — 61 та 63 років. Одну з них госпіталізовано. Внаслідок ударів у місті пошкоджено 6 будинків, газопровід та водопровід.
По Червоногригорівській громаді окупанти також били з артилерії. Там пошкоджено з десяток будинків та лінію електропередач. Без світла залишилося до 1000 людей.
Ще однією областю, яка постраждала від убивчих обстрілів путіна, стала Харківська, у тому числі й обласний центр.
Зокрема, приліт був у Київському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його словами, потрапляння було до приватного будинку, обійшлося без потерпілих.
«Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району. Потрапляння до приватного будинку без потерпілих», — повідомив градоначальник.
У той же час речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в місті близько 04:40 сталася пожежа на одному з підприємств. Займання у п'ятиповерховій будівлі локалізували близько 06:30.
Зазначається, що перед пожежею вибухів не було. Мешканців просять залишатися у укриттях.
Нагадаємо, 22 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Енергодар — попередньо відкривши вогонь із території сусідніх окупованих сіл. Серед городян є загиблі.1128
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