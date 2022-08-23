Російський ворог вночі обстріляв Дніпропетровську та Харківську області: є жертви

Варвари путіна в ніч на 23 серпня знову вдарили по Дніпропетровській області, накривши вогнем два райони — Криворізький та Нікопольський.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Так, по Криворізькому району росіяни вдарили з РСЗВ «Ураган». Внаслідок цього в Зеленодольській громаді загинула 45-річна жінка, а її чоловік отримав поранення і зараз перебуває у лікарні. Будинок родини пошкоджено.

Господиня будинку загинула

Постраждали і будинок, і подвір'я

Також тричі за ніч окупанти відкривали вогонь по Нікопольську району.

Марганецьку громаду російські військові обстріляли із важкої артилерії. Усього зафіксовано 13 прильотів. У Марганці постраждали дві жінки — 61 та 63 років. Одну з них госпіталізовано. Внаслідок ударів у місті пошкоджено 6 будинків, газопровід та водопровід.

По Червоногригорівській громаді окупанти також били з артилерії. Там пошкоджено з десяток будинків та лінію електропередач. Без світла залишилося до 1000 людей.

Ще однією областю, яка постраждала від убивчих обстрілів путіна, стала Харківська, у тому числі й обласний центр.

Зокрема, приліт був у Київському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, потрапляння було до приватного будинку, обійшлося без потерпілих.

«Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району. Потрапляння до приватного будинку без потерпілих», — повідомив градоначальник.

У той же час речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в місті близько 04:40 сталася пожежа на одному з підприємств. Займання у п'ятиповерховій будівлі локалізували близько 06:30.

Вогонь охопив усю будівлю

Ліквідація займання на підприємстві

Зазначається, що перед пожежею вибухів не було. Мешканців просять залишатися у укриттях.

Нагадаємо, 22 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Енергодар — попередньо відкривши вогонь із території сусідніх окупованих сіл. Серед городян є загиблі.

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