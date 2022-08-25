«Її розстріляли росіяни»: болюча історія про 13-річну школярку з Харківщини

Російські окупаційні війська розстріляли Риту Горбик, яка намагалась евакуюватись з пекла війни. 21 серпня дівчинці виповнилось би 14 років… Її трагічну історію розповів проєкт «Їх убила росія»:

«Маргарита з батьками жила в селі Степанки, навчалась у 7-му класі Вільхівського ліцею. Риточка була дуже талановитою, вивчала англійську мову, самостійно почала вивчати корейську. У неї була мрія — побувати у Південній Кореї. Вона займалась танцями у шкільному гуртку „Олімп“ і часто їздила до Харкова на різні змагання».

Зі слів мами, до них на подвір'я заїхали росіяни та сказали тікати, якщо вони хочуть жити. Тому Риточка з батьками, дідусем та бабусею намагались евакуюватись.

«Нам довелося виїхати, бо їх [російських військових] було дуже багато на танках! Це дуже страшно… А при виїзді з с. Вільхівка Харківської області нашу машину з написом „Діти“ розстріляли з автомата. Дитині було пряме влучення в голову, вона, бідненька, померла 30 березня у лікарні…»

Вона була єдиною дитиною у своїх батьків. Родина виїжджала колоною з сусідами на трьох цивільних автомобілях, вони їхали останніми. Росіяни також убили сусідку-бабусю, яка їхала в першій автівці…

«Росіяни убивають мрії. Убивають українських дітей. І їм не буде прощення за забране життя маленької Рити…» — кажуть рідні дівчинки.

Нагадаємо, в селищі Чаплине під Дніпром, де російська атака, що сталася в День незалежності України, забрала життя понад 20 людей, серед загиблих — двоє хлопчиків — 6 та 11 років. Вони просто грали вдома, коли туди прилетіли російські ракети.

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