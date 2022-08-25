Під Києвом горе-чоловік пограбував на зупинці колишню дружину: забрав рюкзак і втік (відео)

У місті Обухів під Києвом сталася сумна подія — 35-річний уродженець Вінницької області пограбував на зупинці громадського транспорту свою колишню дружину.

Так, 37-річна жінка повертаючись із роботи і присіла на зупинці громадського транспорту, де на неї вже чатував чоловік. Під час конфлікту лиходій вихопив рюкзак у екс-дружини і втік у невідомому напрямку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Засмучена жінка повідомила про те, що сталося, в поліцію.



«Протягом години оперативники встановили, затримали і помістили нападника в ізолятор тимчасового тримання», — повідомили в поліції.

У суді горе-чоловіку оберуть запобіжний захід.

Слідчі повідомили зловмисника про підозру за пограбування, скоєне в умовах воєнного стану (частина 4 ст. 186 Кримінального кодексу). За це йому загрожує до 10 років ув'язнення.



Нагадаємо, в липні в Харкові засудили зловмисника, який вчинив крадіжку в магазині «Будинок модного одягу», в якому внаслідок бойових дій та авіаудару авіації рф було пошкоджено вітрини та вхід до торгової зали. Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігав, відвідувач виніс звідти сумки, куртки, джинси, худі. Загалом збитки магазину оцінили у 17 тисяч гривень.

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