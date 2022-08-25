39.80 / 40.68 39.69 / 40.76
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Допомагав рашистам проводити підривну діяльність проти України»: яке покарання призначили судді-зраднику з Криму

21:30 25 серпня 2022
суд

Екссуддя Феодосійського суду АР Крим Ігор Гаврилюк був звинувачений у державній зраді через те, що працював в окупаційному суді російської федерації. Про це стало відомо з вироку, опублікованого Дніпровський районним судом Києва.

З матеріалів справи відомо, що Гаврилюк, будучи мешканцем Автономної Республіки Крим та працюючи суддею, з власної ініціативи вирішив надати допомогу в проведенні підривної діяльності рашистів проти України. Він зрадив присязі та продовжив здійснювати правосуддя у складі судових органів рф, чим забезпечив посилення тимчасової окупації півострова та функціювання незаконно створеної судової системи країни-агресора. Згідно з поясненнями українських суддів, Ігор Гаврилюк дотепер вважається громадянином України незалежно від місця його проживання, тож це й дало право судити його як зрадника за нашим законодавством.

Доказами у справі стали протоколи огляду офіційного сайту президента російської федерації щодо призначення суддів АР Крим та міста Севастополя від 7 квітня 2015 року та додатків до нього та вищої кваліфікаційної колегії суддів рф.

Сам судовий процес проходив заочно, бо Ігор Гаврилюк ховається від українського правосуддя. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років з конфіскацією всього належного йому майна.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов звернувся до зрадників у Криму з пропозицією здати військові об'єкти росіян для того, щоб пом'якшити собі вирок.

Читайте також: «Перейшли на бік терористів»: оголошено підозри двом суддям

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

виплати сім'ям загиблих

«Сім'я загиблого отримує один вид допомоги за їхнім вибором»: експерт розповів про виплати родинам бійців

Максим Галкін

Максим Галкін у Польщі вийшов на сцену в кольорах національного прапора України

Галкін та Пугачова з дітьми

Знала, що приношу щастя: сурогатна мама про народження дітей Галкіну та Пугачовій

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту