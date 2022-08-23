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Алла Пугачова без коси та Лайма у «костюмі з китайських сумок»: у мережу злили нове фото Примадонни

11:56 23 серпня 2022
Алла Пугачова та Максим Галкін

Поки Макс Галкін дає концерти в різних містах світу, його дружина, Алла Пугачова, не поспішає повертатися до росії.

Так, днями вона відвідала в Ризі прем'єру фільму «Дружина Чайковського» Кирила Серебренникова, обравши для виходу чорне балахонисте вбрання з капюшоном.

Аллу Борисівну побачив фотограф Māris Morkans. Відповідні знімки поширили фан-пабліки Примадонни.

У мережі відразу ж написали, що костюм Лайми виготовлений із «китайських сумок» початку 90-х років, а образу Алли Пугачової не вистачає знаменитої коси.

У той же час багато шанувальників заявили, що, як і раніше, люблять Аллу Пугачову, і чекають на її концерти в Латвії та інших країнах, навіть у мордорі.

Нагадаємо, раніше друг співачки Раймонд Паулс анонсував її повернення до Москви, яка вже встигла відторгнути її.

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