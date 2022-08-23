Максим Галкін у Польщі вийшов на сцену в кольорах національного прапора України

Російський гуморист Максим Галкін, який засудив напад росії на Україну, на своєму концерті в Польщі підтримав нашу країну. Під час виступу у Варшаві артист вийшов на сцену в костюмі в кольорах національного прапора України — у жовтих штанах та блакитному піджаку.

Відео виступу, спілкування з публікою, яка дуже тепло приймала артиста, він опублікував в Інстаграм.

«Дякую моїм глядачам у Варшаві! Отримав від вас заряд неймовірної енергії», — підписав Галкін.

У коментарях шанувальники дякують Максиму за підтримку України.

«Тонко! Талановито! Дякую за вечір і за підтримку України», «Це було дуже круто», «Стильний образ. Любимо і поважаємо», «Неймовірний концерт» , — пишуть під відео.

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми переїхали до Латвії. Поки гуморист їздить світом із концертами, Алла Борисівна з Лаймою засвітилися на прем'єрі фільму «Дружина Чайковського».

ЗМІ пишуть, що Пугачова влаштувала дітей до однієї зі шкіл Риги.

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