Проти Максима Галкіна порушили кримінальну справу в росії, йому загрожує сім років

Гумориста Максима Галкіна, який виступив проти війни в Україні, в росії звинувачують у поширенні так званих фейків про армію рф й завели проти нього кримінальну справу. Про це повідомив російський депутат Роман Худяков.

«В росії проти Галкіна порушено кримінальну справу. Він наговорив собі статтю. І вона передбачає вирок», — пише Худяков у соцмережі, зазначаючи, що «це гарна новина».



За його словами, Галкіна можуть затримати у Туреччині та екстрадувати до росії. Депутат припускає, що Галкін отримає близько семи років плюс час, проведений у СІЗО до вироку.

«Тут, кажуть знайомі з ситуацією юристи, після всього сказаного Максимом Галкіним, з урахуванням ще й громадського резонансу, — отримає близько 7 років, за винятком того, що проведе у СІЗО до вироку «, — радіє Худяков.

Нагадаємо, Галкін з перших днів російського вторгнення в Україну засуджує війну та злочинний режим кремля. Виручені гроші з продажу квитків на свої концерти він неодноразово перераховував на допомогу українським біженцям.

Нещодавно на концерті в Ізраїлі Галкін знову «пройшовся» по путіну та його пропагандистам.

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