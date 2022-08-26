Перший за 32 роки: Усик після перемоги над Джошуа очолив престижний рейтинг

Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Олександр Усик, який успішно захистив свої титули в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа, піднявся на вершину рейтингу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound).

Таким чином наш співвітчизник став першим за понад 30 років представником хевівейту, кому це вдалося. Останнім суперважковаговиком-«королем p4p» був легендарний американець Майк Тайсон, який очолював рейтинг із січня 1989-го по лютий 1990-го.

Зазначимо, що на другому місці розташовується японець Наойя Іноуе (найлегша вага), третій рядок за американцем Теренсом Кроуфордом (напівсередня вага). А ще один українець Василь Ломаченко, який переміг у грудні минулого року Річарда Коммі, посідає шосте місце.

Додамо, що бій Усик — Джошуа ніс ще й соціально значиму місію. Як повідомив офіційний телеграм-канал українського боксера, за час трансляції поєдинку вдалося зібрати донатів та пожертвувань на суму в 17,285 млн грн, за які буде придбано мінімум 40 автомобілів для потреб ЗСУ.

«Дякуємо всім нашим партнерам за підтримку, а також усьому Українському Народу за допомогу в такий тяжкий час. Разом ми сила й перемога обов'язково буде за нами», — йдеться в повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що говорять у світі боксу після переможного реваншу Усика.

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