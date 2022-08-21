«Помутніння» Джошуа та невдоволення Ломаченка: що говорять у світі про переможний реванш Усика (відео)

У ніч на неділю, 21 серпня, на стадіоні «Король Абдалла Спортс Сіті» в Джидді (Саудівська Аравія) українець Олександр Усик у своєму 20-му бою у професіональній кар'єрі переміг британця Ентоні Джошуа і став володарем п'яти чемпіонських поясів (WBА, IBF, WBO, менш престижного IBO, а також журналу The Ring), заразом заробивши 40 млн доларів.

При цьому після фінального гонгу пристрасті лише спалахнули. Розгублений та збентежений Джошуа не міг стримати емоцій. Британець зі злості викинув пояси WBA та The Ring за ринг і намагався вирватися з оточення своєї команди, аби втекти у підтрибунне приміщення. Пізніше, після невеликої дискусії з тренерами, Ентоні повернувся до рингу і ледь не влаштував сутичку з Усиком. «Як? Як ти міг мене перемогти? Мені все одно на силу, а як щодо майстерності? У боксі перемагає майстерність. Як ти мене переміг? Як?» — репетував розлючений Джошуа, загорнутий в український прапор. Українець, на його честь, сприйняв «помутніння» суперника спокійно, лише намагаючись забрати у нього свій прапор. «Та почекай ти, я говорю!» — кричав Джошуа, схопивши мікрофон.

Вже на післяматчевій пресконференції Ентоні Джошуа прийшов до тями і пояснив свою емоційну поведінку.

«Я був злий на себе, — сказав Ентоні Джошуа. — Як і всі, коли ти злишся, ти робиш дурні речі. Я просто говорив від щирого серця. Сьогодні ввечері в моїх обладунках з'явилася невелика тріщина, і ви щойно бачили, як я засмутився.

Дуже важко говорити, що я пишаюся собою. Я просто нічого не відчуваю, просто засмучений до глибини душі. Якби я залишив на рингу все, то переміг би. Я повернуся в листопаді чи грудні. Я борець за життя, а голодний не вмирає".

До речі, обурення у боксерському світі викликало рішення американського рефері Гленна Фельдмана віддати перемогу Джошуа — 115:113 (українець Віктор Фесечко зафіксував перевагу Усика — 116:112, як і британець Стів Грей — 115:113).

«Я маю одне запитання. Що це за рахунок — 115:113 для Джошуа? Я не розумію цього суддю. Це була дуже хороша битва. Вони обоє показали свої великі серця, серця воїнів. Чудовий бій. Для українських людей це дуже багато важить. Це велика перемога нашої країни. Хочу побачити Усика з поясом WBC. Не має значення, чи це буде бій з Ф'юрі, чи ні», — сказав ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко, який прилетів із США підтримати свого кума в Джидді і заявив, що проведе бій 29 жовтня в Нью-Йорку.

Василь Ломаченко відвідав бій свого кума Олександра Усика у Джидді

«Роздільне рішення? Будь ласка, заберіть у цього судді ліцензію і більше ніколи не дозволяйте йому наближатися до картки результатів», — вторить українському боксеру тренер та аналітик боксу Тедді Атлас.

«Усик боксував дуже добре в останніх кількох раундах. На мою думку, він здобув перемогу. Джошуа знає, що програв. Вау, тепер роздільне рішення — це божевілля», — написав у соцмережі чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

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До речі, колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс закликав Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри, провести бій за пояс абсолютного чемпіона.

«Гей, Усику, Ф'юрі. Чи можемо ми, нарешті, дати фанатам бій за абсолютного чемпіона у надважкій вазі? 19 років — це довгий термін, і шанувальники цього заслуговують. Почнемо», — написав британець.

«Циганський король. Якщо ти король, ти маєш довести, що ти король, бо тебе збирається повалити інший король. Брате, наполегливо тренуйся або йди на пенсію. Зараз», — підлив олії у вогонь промоутер Усика Олександр Красюк.

Відповідь Тайсона Ф'юрі не змусила на себе довго чекати.

«Я щойно бачив, як Джошуа вдруге програв Усику, він був не в собі, — написав британець у Instagram. — Англію позбавили поясів, але я можу запропонувати рішення. Якщо ви хочете повернути ці пояси, надішліть циганського варвара, надішліть мене, і я позбавлю українського безпритульного його поясів, як я зробив з останнім українським безпритульним (Ф'юрі у 2015 році відібрав титули у Володимира Кличка. — Авт.). Але це буде недешево, якщо ви хочете найкраще, ви повинні платити. Це буде дуже дорого, тож дістаньте чекову книжку, і я позбавлю українського бездомного пояса».

До речі, на результат бою в Джидді відреагували й інші знаменитості.

Легенда боксу Евандер Холіфілд: «Усик перемагає всіх своїх суперників, а Ф'юрі ще не програвав нікому. Тож це може бути цікавий бій. Усик менший за Джошуа, але бився відчайдушно. Ті боксери, які менші, працюють набагато більше, щоб здолати великих суперників. Це був важкий бій для Усика, але він його виграв».

Евандер Холіфілд та Олександр Усик

Гарі Лінекер, легендарний ексфутболіст збірної Англії: «Я не бачив більшої частини бою, тому що в мене суботня робота, але бачив достатньо, щоб зрозуміти, наскільки Усик особливий. Справжній чемпіон».

Віталій Кличко, «вічний» чемпіон світу з боксу: «Друзі! Слава Україні! Слава її героям! Людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати — і у спорті, і на полі бою. І перемагаємо! Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена. Україна — сильна держава. Ми переможемо і російських варварів! Слава вільній та гідній Україні».

Відеоогляд бою Олександр Усик — Ентоні Джошуа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик перевершив Джошуа за кількістю точних ударів.

Фото Twitter Matchroom Boxing, DAZN Boxing

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