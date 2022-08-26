Під завалами шукали людей: у Львові обвалилася частина багатоквартирного будинку (фото, відео)

У Львові, де днями загинула жінка, яка випала з вікна готелю, сталася нова надзвичайна пригода — у ніч проти 26 серпня обвалилася частина житлового будинку.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, станом на 8 ранку на проспекті Свободи, 23, роботи із розбору завалів завершені, постраждалих немає.

Фото Львівської міськради

Фото Львівської міськради

«О 1:40 надійшла інформація про обвал частини будинку на просп. Свободи, 23. До того, як стався обвал, мешканці побачили, що з будинком щось відбувається: осіли двері в одній з квартир, люди не могли їх відкрити. Вони подзвонили в поліцію. Поліцейські оперативно виїхали на місце і вчасно евакуювали мешканців. Коли вже всіх людей вивели, стався обвал частини флігелю будинку», — зазначила вона.

Рятувальники працювали всю ніч — не було інформації щодо однієї із зруйнованих квартир, яка здавалася в оренду подобово. До кінця не було відомо, чи були там люди. На щастя, квартира була порожньою.

Фото Львівської міськради

«Я була на місці, спілкувалася з мешканцями шести квартир. Ніхто не потребував відселення, поїхали ночувати до родичів. Ми лише допомогли їм доїхати до місць проживання. Загалом в будинку є 14 квартир, з них 3 зруйновано. Також повністю зруйновано 2 нежитлових приміщення. Газ, вода і електрика в цьому будинку відключені», — додала Ірина Маруняк.

Фото Львівської міськради

За її словами, протягом дня має бути встановлена причина обвалу. Заступниця мера Львова додала, що у дворі сусіднього будинку велися ремонтні роботи. Мешканці повідомили, що місяь будівельники знімали стіну, яка була дотична до будинку № 23 і була опорою цього дому.

Фото Львівської міськради

«Це могло зменшили несучу здатність будівлі і призвести до обвалу. Але наголошую, висновки має зробити проєктна компанія, яка сьогодні буде працювати на місці. Зараз з’ясовуємо інформацію, яка саме компанія проводила роботи та кому належить ця ділянка, де вони проводились», — додала Маруняк.

А у ДСНС додали, що рятувальники евакуювали 12 людей, у тому числі й 4-річну дитину.

Нагадаємо, що днями у Харкові під завалами гуртожитку загинули 18 людей — це сталося на Салтівці, яку обстріляли рашисти.

Фото ДСНС та Львівської міськради





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