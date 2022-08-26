Чотири помилки при пранні: як заощадити час та гроші

Досвідчені господині знають, як досягти того, щоб пральна машинка якомога довше служила, а якість прання не знижувалося.

«Жіночі хитрощі» поділилися своїм досвідом «правильного» прання.

Після прання не варто щільно закривати двері у машинці, щоб уникнути плісняви ​​на гумових ущільнювачах та неприємного запаху. Бажано витирати сухою ганчірочкою усі гумові прокладки та ущільнювачі.

Машинку потрібно заповнювати без перевантажень, але й не менше ніж 1 кг сухої білизни.

Якщо білизни мало, машинка під час віджиму сильно вібрує. Постійне навантаження навпаки провокує дисбаланс. Автомат може зависати або вимикатися під час віджиму. Важливо не перевищувати допустиму вагу сухої білизни під час закладання машини.

Багато господинь користуються кондиціонерами. Це не впливає на роботу машини, але проявляється при використанні речей.

Махрові речі після кондиціонера довше сохнуть. У вологу погоду у них може з'явитися неприємний запах. При контакті з кондиціонером махрова тканина зменшує свої властивості, що вбирають. Найкраще замінити кондиціонер звичайним оцтом. Це забезпечить краще виполіскування мийного засобу та м'якість махровим виробам.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як повернути білизну білим речам, що посіріли, та для чого додавати у машинку нашатирний спирт.

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