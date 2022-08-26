Тарифи на тепло підвищать вдвічі: у РНБО розвінчали «комунальні» фейки, що гуляють у мережі

Попри те, що в Україні встановили мораторій на підвищення комунальних тарифів, у мережі розповсюджують фейки з приводу тарифів. Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО зібрав усі фейки та спростував їх, посилаючись на закони.

«Новина» про те, що восени для населення підвищаться тарифи на тепло вдвічі, спростовується законом № 2479-IX від 29.07.2022, яким передбачено встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

У ЦПД зазначили, що законом запроваджено мораторій протягом дії воєнного стану в Україні та шість місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, та забороняється підвищення тарифів для населення.

Тому, твердження, що «цей мораторій діє лише до кінця року, а потім „заплатите“ за всі місяці!», теж фейк.

Щодо плати за розподіл природного газу — крім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу.

Нагадаємо, закон про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги набув чинності 19 серпня.

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