Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів на комуналку: які тарифи все ж таки зможуть подорожчати

Президент Зеленський підписав закон про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії військового стану (№ 2491-IX), і цей закон набув чинності у п'ятницю, 19 серпня.

Як пояснили в Мінрегіоні, передбачений цим законом мораторій на підвищення тарифів стосується кількох видів комунальних послуг:

газопостачання побутових споживачів;

розподіл природного газу;

постачання теплоенергії (її виробництво, транспортування та постачання);

постачання гарячої води.

У свою чергу, держава зобов'язується компенсувати постачальникам послуг, перш за все — «Нафтогазу» різницю в тарифах, розмір якої вирішено переглядати щоквартально.

Водночас мораторій стосується виключно побутових споживачів газу, тоді як тарифи для юридичних осіб продовжать зростати, що неминуче спричинить подорожчання продуктів харчування і не лише.

Раніше в «Нафтогазі» запевнили, що ціна на газ для побутових споживачів буде заморожена на рівні 7,96 грн за кубометр, причому, як мінімум, до травня 2023 року, незалежно від того, чи скасують до цього моменту військовий стан.

А експерти міжнародного агентства Fitch Ratings вважають, що до кінця поточного року інфляція в Україні сягне 30% (у липні вона становила 22,2%), проте 2023 року інфляція може знизитися до 20,0%.

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