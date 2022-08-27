Українець Проценко, який вирвався з окупації, завоював «золото» «Діамантової ліги» у Лозанні (відео)

Знаменитий український легкоатлет Андрій Проценко, який успішно повернувся до сектора після 40 днів в окупації в Херсоні, виграв етап «Діамантової ліги» у Лозанні в стрибках у висоту.

За підсумками змагань у Швейцарії одразу чотири атлети (у тому числі прославлений катарець Мутаз Есса Баршим) показали результат 2,24 м, але 34-українець, який взяв три поспіль висоти з першої спроби (2,15, 2,20, 2,24 м)), обійшов конкурентів за рахунок меншої кількості спроб і став чемпіоном. Додамо, що висота 2,27 м не покрилася нікому.

Нагадаємо, що Андрій Проценко в липні став бронзовим призером чемпіонату світу в американському Юджині, а в серпні здобув «бронзу» європейської першості у Мюнхені .

Також піднялася на п'єдестал пошани змагань у Лозанні новоспечена чемпіонка Європи у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук, яка з результатом 14,31 м стала найкращою з європейок і поступилася лише Шанейці Річардс з Ямайки (16,64 м) та світовій рекордсменці (15,31 м), взявши «бронзу».

На жаль, наші призерки чемпіонату Європи Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук цього разу залишилися без медалей у бігу на 400 м з бар'єрами (четвертий та шостий результати), проте дівчата забезпечили собі участь у фіналі «Діамантової ліги», який пройде 7−8 вересня у Цюріху (Швейцарія). Серед семи учасниць фіналу у Рижикової — найкращий результат (чотири фініші на подіумі у сезоні), у Ткачук — третій (один).

Додамо, що раніше у фінал «Діамантової ліги» відібралися Ярослава Магучих та Ірина Геращенко у стрибках у висоту, а також Марина Бех-Романчук — у стрибках у довжину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Проценко став віцечемпіоном «Діамантової ліги"-2021.

Фото Twitter Diamond League

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