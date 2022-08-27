Маленькі секрети: 8 простих порад можуть полегшити домашні клопоти

Кожна господиня має маленькі домашні секрети, що полегшують життя і домашні справи.

Додаткова користь домашніх клопотів — вони допомагають знизити рівень тривожності та стресу під час війни.

Сподіваємося, що зібрані нами поради будуть корисними для тих, у кого у скарбничці домашніх хитрощів ще немає цих лайфхаків.

1. М'якими та пухнастими махрові рушники стануть, якщо після прання покласти їх на півгодини у підсолену воду.

2. Такого ж ефекту можна досягти, засипавши чайну ложку солі прямо в пральну машину.

3. Якщо надягти гумову рукавичку на руку, можна легко зібрати шерсть домашнього улюбленця з килимів або м'яких меблів.

4. Освіжити повітря в кухонній шафі або холодильнику можна, якщо залишити всередині трохи кави на блюдечку.

5. Якщо розсипати звичайну сіль на аркуші білого паперу і прогладити його гарячою праскою, то праска очиститься, і поверхня її набуде стану «як нова».

6. Якщо пляшки з вином зберігати горизонтально, пробка не пересохне і її можна буде легко витягнути.

7. Цілий лимон довше збереже свою свіжість, якщо його покласти у банку з холодною водою.

8. Маленький шматочок хлібного м'якуша допоможе зібрати дрібні уламки скла.

Нагадуємо про кілька лайфхаків для прання.

Фото з pixabay



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