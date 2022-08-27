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Під Харковом російський снаряд потрапив в трактор у полі, тракторист загинув

11:52 27 серпня 2022
Під Харковом російський снаряд потрапив в трактор у полі, тракторист загинув

На Харківщині, де ворог веде безуспішні спроби атакувати позиції ЗСУ, минулої доби відбулися чергові обстріли цивільної інфраструктури Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації.

В Богодухівському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі, 71-річний тракторист загинув.

А в Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн насіння вдалося врятувати.

Нагадаємо, смертельний підрив трактора на Харківщині трапився й у липні — тоді загинув 40-річний кермувальник.

Що ж до знищення ворогом українського збіжжя, то воно відбувається на полях регулярно, і в різних регіонах України.

Фото ДСНС

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