Обов'язкова евакуація з Києва: у КМДА відповіли, чи потрібно залишати столицю

Влада в Києві спростувала інформацію про підготовку до обов'язкової евакуації з міста (подібно до тієї, яка з кінця липня оголошена на території Донецької області). Йдеться про заяви, які напередодні поширилися у ЗМІ.

Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, повідомляє прес-служба КМДА.

«Про евакуацію з Києва або з його окремих районів поки що взагалі не йдеться», — заявив Ткачук.

Він зазначив, що у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені до аварій на об'єктах критичної інфраструктури.

«І ми справді періодично проводимо навчання, промовляємо різні варіанти, серед яких і обов'язкова евакуація. Саме це я й мав на увазі, але ЗМІ, на жаль, у гонитві за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва», — наголосив Ткачук.

За його словами, система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди повинні бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

Він закликав мешканців міста бути пильними та довіряти лише офіційній та перевіреній інформації.

«Просимо журналістів та блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогові і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв'язку. Пам'ятайте, що навмисне спотворення інформації та поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків», — додав Ткачук.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що столична влада нібито розглядає варіанти примусової евакуації мешканців окремих районів. Видання посилалися на слова директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Романа Ткачука, котрий у суботу, 27 серпня, пояснив, що його слова неправильно трактували.

Раніше влада України відреагувала на чутки про позбавлення батьківських прав у разі відмови від евакуації дітей.

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