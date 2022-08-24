В українців відбиратимуть дітей за відмову евакуюватися: кого це стосується

Українська влада неодноразово закликала жителів регіонів, де відбуваються активні бойові дії, евакуюватися. Особливо це стосувалося сімей з дітьми. Мінреінтеграції виступило з ініціативою — посилити відповідальність за дітей у воєнний час. Якщо батьки чи опікуни відмовлятимуться від евакуації дітей, вони втратять право їх опікуватися.

«Сім'ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, втратять право піклуватися про них, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик і відмовляються від обов'язкової евакуації», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що долі цих дітей визначатиме Нацсоцслужба вже у безпечних регіонах, куди евакуюють неповнолітніх.



Нагадаємо, обов'язкова евакуація з Донецької області розпочалася 2 серпня. До безпечних регіонів уже виїхало близько 10 тисяч мирних громадян.



У Мінреінтеграції розповіли, які виплати передбачено для евакуйованих українців.

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