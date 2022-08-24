39.78 / 40.72 39.67 / 40.81
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В українців відбиратимуть дітей за відмову евакуюватися: кого це стосується

13:48 24 серпня 2022
евакуація

Українська влада неодноразово закликала жителів регіонів, де відбуваються активні бойові дії, евакуюватися. Особливо це стосувалося сімей з дітьми. Мінреінтеграції виступило з ініціативою — посилити відповідальність за дітей у воєнний час. Якщо батьки чи опікуни відмовлятимуться від евакуації дітей, вони втратять право їх опікуватися.

«Сім'ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, втратять право піклуватися про них, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик і відмовляються від обов'язкової евакуації», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що долі цих дітей визначатиме Нацсоцслужба вже у безпечних регіонах, куди евакуюють неповнолітніх.

Нагадаємо, обов'язкова евакуація з Донецької області розпочалася 2 серпня. До безпечних регіонів уже виїхало близько 10 тисяч мирних громадян.

У Мінреінтеграції розповіли, які виплати передбачено для евакуйованих українців.

Читайте також: «Всі співробітники служби у справах дітей втекли у перший день війни, схопивши рідних дітей та забувши про сиріт»: історія евакуації сімейного дитячого будинку з Донбасу

317

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таролог Анастасія

«Випали дуже погані карти»: таролог назвала українські міста, які найближчими днями можуть стати мішенню для ракет

Максим Галкін

Максим Галкін у Польщі вийшов на сцену в кольорах національного прапора України

рулет тірамісу

Рулет «Тірамісу»: гості будуть приємно шоковані цим десертом і проситимуть дати шматочок додому

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту