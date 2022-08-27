Цей запах відлякує міль: як позбутись шкідника швидко та просто

Міль оселяється на полицях із крупами, борошном, макаронами, горіхами. Позбутись її не так легко. Але можливо, каже господиня Валентина Кошова, яка раніше поділилася рецептом борщової заправки на зиму.

«Міль боїться мінусових температур. Тому найпростіший спосіб знищення молі — помістити заражену продукцію в морозильну камеру на 3 — 4 доби. Личинки замерзнуть і загинуть. Опісля продукцію слід розморозити та просіяти. А після її термічної обробки — можна споживати.

Аби міль не заводилась, на полицях можна розкласти кілька гілочок лаванди, махорки, тютюну чи полину. Ці рослини відлякують її. Щілини полиць можна протерти столовим оцтом або розчином з лимонним соком. Обробивши, шафи провітрюють годину-дві. По кутках розкладаю лимонну або апельсинову шкірку — їх запах лякає комах. Також туди ж можна покласти мішечок з паприкою чи гвоздикою".

Раніше «ФАКТИ» розповідали про підготовку ґрунту до зими: як правильно обробити від хвороб та шкідників.

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