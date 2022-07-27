«Вистачить на всю зиму»: готуємо борщову заправку за перевіреним рецептом

Яких тільки рецептів закруток на зиму не рекомендують нам досвідчені господині. Понад 30 років кулінарка Валентина Кошова з Вінниччини консервує таку борщову заправку, і однієі порціі вистачає на всю зиму. Любить її робити, коли є маленькі бурячки, тоді і колір буде насиченіший.

Вага овочів вказана в чищеному виді.

Інгредієнти: 6 кг буряків

1 кг перцю солодкого червоного

1.5 кг цибулі

Можна дати 1−1.5 кг моркви, а перець не давати, або зменшити кількість буряка, а додати моркву. Маринад: 0.5 л води

0.5 л оцту (тепер даю 350мл)

600 гр цукру (тепер даю 400 гр)

2 ст л повні солі

Приготування:

Варені почищені буряки натерти на тертці. Перець порізати тоненькою соломкою. Цибулю порізати півкружечками. Маринад доводимо до кипіння і кидаємо цибулю і варимо 10 хв, тепер кидаємо перець і варимо все разом 10 хв, потім кидаємо буряк і варимо ще 10 хв.

Гарячим розкладаємо в банки і стерилізуємо 15 хв — літрові банки, 0.5 л -10 хв.

Вихід — 9 літрів.

Раніше «ФАКТИ» писали про консервування домашнього кетчупу для лінивих.



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