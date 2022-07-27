38.95 / 40.11 39.20 / 40.58
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Вистачить на всю зиму»: готуємо борщову заправку за перевіреним рецептом

22:30 27 липня 2022
Борщова заправка

Яких тільки рецептів закруток на зиму не рекомендують нам досвідчені господині. Понад 30 років кулінарка Валентина Кошова з Вінниччини консервує таку борщову заправку, і однієі порціі вистачає на всю зиму. Любить її робити, коли є маленькі бурячки, тоді і колір буде насиченіший.

Вага овочів вказана в чищеному виді.

Інгредієнти:

6 кг буряків
1 кг перцю солодкого червоного
1.5 кг цибулі
Можна дати 1−1.5 кг моркви, а перець не давати, або зменшити кількість буряка, а додати моркву.

Маринад:

0.5 л води
0.5 л оцту (тепер даю 350мл)
600 гр цукру (тепер даю 400 гр)
2 ст л повні солі

Приготування:

Варені почищені буряки натерти на тертці. Перець порізати тоненькою соломкою. Цибулю порізати півкружечками. Маринад доводимо до кипіння і кидаємо цибулю і варимо 10 хв, тепер кидаємо перець і варимо все разом 10 хв, потім кидаємо буряк і варимо ще 10 хв.

Гарячим розкладаємо в банки і стерилізуємо 15 хв — літрові банки, 0.5 л -10 хв.

Вихід — 9 літрів.

Раніше «ФАКТИ» писали про консервування домашнього кетчупу для лінивих.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

Терміново дайте огіркам та помідорам соду у липні: збиратимете врожай відрами до осені

Огірки

Ви не повірите, але це підживлення без добрив наприкінці липня дійсно змусить ваші огірки, помідори та перці плодоносити, як скажені (відео)

Ростислав Поточняк

Помер знаменитий український футболіст, якого не зміг переманити сам Лобановський

Сергій Фурса

Валютні перипетії: Сергій Фурса розповів, яким буде курс долара та євро, чи не збанкрутують банки через війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту