Допомогу ООН отримають ще 277 тисяч українців: хто може претендувати на виплати

Міністерство соціальної політики України передало Світовій продовольчій програмі ООН новий перелік заяв на виплату грошової допомоги у рамках розширеного пакету підтримки українців.

Як повідомили у прес-службі міністерства, список складається зі 127 626 заяв від 276 551 малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей.

Загалом списки, які були передані Мінсоцполітики для виплат міжнародних організацій, включають 780 722 особи.

Крім цього, передана інформація для виплат 189 428 особам, які подали заяви на виплати через платформу «єДопомога».

Таким чином, на сьогодні до міжнародних організацій подано заяви на виплати 1 246 701 громадянам та домогосподарствам. Допомога виплачується у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців.

Зазначимо, що програма фінансової допомоги українцям від міжнародних організацій опинилася під прицілом шахраїв, тому малозабезпеченим українцям варто бути дуже обережними та не заповнювати форми для отримання виплат на сторонніх інтернет-ресурсах.

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