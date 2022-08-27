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Догляд за волоссям влітку: освіжаємо, надаємо блиск і легкість домашнім спреєм

15:15 1 вересня 2022
Лимон та волосся

За волоссям доглядають усі: і жінки, і чоловіки. Хтось більше, хтось менше, але всі знають, що красиве та чисте волосся прикрашає будь-яку людину. Літній догляд за волоссям відрізняється від зимового. Зараз літо, тому пропонуємо рецепт спрею домашнього приготування. Натуральні компоненти, що входять до його складу, допоможуть повернути локонам природну красу та подарують відчуття свіжості.

Складові:

1. 2 нарізаних скибочками лимона;
2. 2 чашки гарячої води.

Спосіб приготування

Скибочки лимона покладіть у воду і доведіть її до кипіння. Потім зменшіть вогонь, зніміть кришку та варіть ще 30 хвилин. Остудіть і процідіть розчин. Перелийте розчин у пляшечку з розбризкувачем. Все!

Домашній спрей зберігається у холодильнику 2 місяці.

Застосовувати такий спрей можна через день, обприскуючи волосся з пульверизатора.

Раніше відомий дерматолог Катерина Бакіко розповіла про те, чи можна виходити на вулицю з мокрою головою.

Фото: pixabay

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