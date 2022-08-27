«Роблять це під кутом 45 градусів»: як восени висадити смородину

Після того як кущі смородини пройшли обробку та підгодування, восени настає найкращий час, щоб висаджувати нові кущі цих ягід. Як це зробити, аби саджанці добре прижилися, знає господар з Вінниччини Степан Кобильник:

«Найкраще смородину садити після перших легких приморозків. Це може бути кінець вересня або ж початок жовтня. Смородину садять у ямку завглибшки 30 — 40 см і завширшки 40 — 50 см, так, щоб корінець у ній вільно поміщався. Далі його злегка присипають землею, поливають і знову засипають шаром ґрунту.

На зиму укривати смородину не раджу, адже ці кущі досить морозостійкі.

А щоб розсадити кущі, я зрізаю зі здорового куща кілька живців завдовжки 15 сантиметрів. Їх можна поставити у воду, щоб пустили корінці, або ж відразу висадити у ґрунт. Роблять це під кутом 45 градусів. Так рослина краще приживається".

Інший спосіб — дворічну здорову гілку куща, що росте похило, легенько пригнути до землі, під нею викопати ямку завглибшки 10 — 12 см і середньою частиною занурити в неї. Наступної осені матимемо вже повноцінний саджанець з потужною кореневою системою і товстими 2 — 3 гілками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як правильно підгодувати й пересадити полуницю, щоб наступного року збирати рясний врожай.

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