«Воюють навіть з немовлятами»: в Енергодарі рашисти заборонили роздачу гуманітарної допомоги для дітей

Рашисти заборонили роздачу гуманітарної допомоги для немовлят в місті Енергодар, яке вже пів року знаходиться в оккупації. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов, опублікувавши фото оголошення, де написано: «Убрать всю гуманитарку».

«Протягом майже пів року ми організовуємо доставлення в Енергодар та видачу гуманітарної допомоги для дітей віком від народження і до 3 років. Робимо це регулярно — щомісяця, — написав Дмитро Орлов. - Батьки знають, що до її складу входять памперси, засоби дитячої гігієни та, що особливо важливо, дитяче харчування. В тому числі й безглютенове — для немовлят, яким життєво необхідна відповідна дієта. Такі дітки в нашому місті також є, і знайти для них відповідне харчування в умовах тривалої окупації Енергодара — то величезна проблема для батьків.

Ми допомагаємо у її вирішенні, як і забезпечуємо велику частину потреб інших енергодарських малюків від народження і до 3 років. І це має величезний попит.

Але зараз на дверях приміщення дитячої лікарні, де протягом всього зазначеного часу відбувалася видача допомоги, з’явилося красномовне оголошення. Пункт видачі окупанти закрили. Всю гуманітарну допомогу наказали «прибрати». Відповідно, зараз видача памперсів, дитячого харчування та засобів гігієни для дітей під загрозою".

За словами мера, попри це, він шукатиме шляхи розв'язання цієї проблеми.

«Але очевидно, що організована вона зумисне та штучно, — вважає очільник міста. — Тож виникає питання: російські військові та їхні посіпаки-колаборанти воюють в Енергодарі навіть з немовлятами, позбавляючи їх можливості отримувати необхідне якісне харчування? Чи вирішили взяти цю функцію на себе для чергової картинки на рашаТВ? Так всі енергодарці, на жаль, вже мали змогу оцінити „високу“ якість ваших продуктів та ваших ліків. Тепер ви прирікаєте на теж саме дітей?»

Під цим постом місцеві жителі залишили відгуки, де не приховували своєї злості до рашистів, називаючи їх лаконічно «тварюки».

Нагадаємо, Запорізька АЕС, яка розташована поряд з Енергодаром, знаходиться на межі катастрофи. Персонал ЗАЕС звернувся до світової спільноти.

Фото в заголовку: pixabay.com

641

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram