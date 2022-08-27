У результаті — ні дрона, ні грошей: «волонтер"-ігроман обдурив військових, спустивши на азартні ігри кілька мільйонів гривень

Під час війни, на жаль, активізуються не лише зрадники, але й шахраї. Так у Калуші псевдоволонтер Віталій Х. витратив 140 тисяч гривень, передані йому військовими на купівлю автівки і дрона, на… азартні ігри.

Вже згодом з'язсувалося, що шахрай хворіє на ігроманію.

Про те, що сталося, у мережі розповів військовий Дмитро Грищенко.

«Історія почалась із того, що ми назбирали на авто та дрон. І почали шукати, як швидко все придбати, і з'явився Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є і що він це все нам може доставити на передову за 3 / 5 днів. Нам якраз цей час і підходив», — цитує військового 24 канал.

Тож «волонтер» взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе, але військові прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого.

Потім з'ясувалося, що підрозділ Дмитра був не єдиним, кому псевдоволонтер вирішив «допомогти», тож загальна сума махінацій може становити кілька мільйонів гривень.

Згодом сам Віталій записав відеозвернення, в якому попросив вибачення в кожного, хто перекидав йому кошти.

«Прошу вибачення в кожного. Я не розумію, чому так відбувається. Я буду просити своїх батьків та брата помогти мені в цій ситуації, щоб повернути кожному кошти. Простіть, будь ласка, я виніс урок і розумію наслідки», — написав він.

Проте заяву в поліцію на нього теж подали, так що найімовірніше лікувати від залежності його будуть уже в тюремній лікарні.

Так само загратувати можуть і жителя Рівненщини, який напередодні попався на торгівлі позашляховиками з гуманітарної допомоги. А на Закарпатті затримали «волонтера», який співпрацював з ФСБ.

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