Платформи, екстремальне міні та вишиванки: стиліст розповів про головні тренди літа

Асиметрія вкотре підкорює літні колекції, каже український стиліст Матвій Калугін, який раніше назвав головні тренди чоловічої моди нинішнього літа. Це може бути асиметричний поділ в сукні чи спідниці, асиметричні вирізи або рукави. А ще він радить звернути увагу на платформи та мінімалізм.

«Лляні костюми, які раніше траплялися здебільшого в чоловічих колекціях, впевнено переходять і в жіночий гардероб! — каже стиліст. — Це красиво, комфортно та додає більше глибини образам завдяки фактурі. Тейлорінг отримує новий виток свого розвитку, тепер це не лише штани та блейзер. Все частіше ми будемо бачити поєднання костюмних брюк із жилетом, костюми з мініспідницями та костюмами-трійками на сучасний лад. У цьому тренді переплітаються маскулінність, елегантність та сексуальність.

Лляні костюми будуть особливо популярними

Сексуальність в цілому на мажорній ноті в цьому сезоні, особливого галасу наробило екстремальне міні. Якщо ви хочете зробити безумовний акцент на ногах — це ваш вибір! Сітки та макраме поєднують у собі лаконічність, спокусу та легкість. Безумовно, влітку неймовірно будуть виглядати сукні-макраме або напівпрозорі топи; втім, якщо ви прагнете лише злегка проекспериментувати — це може бути шопер-макраме або в’язана портупея".

Платформи дизайнери інтерпретували під сучасний гардероб

Мінімалістичний романтизм влітку-2022 — це про поєднання звичної романтики з мінімалізмом та строгістю.

«Його характеризують м'які відтінки, об'ємні рукави, корсети, фігурні вирізи, ампірна талія. Втім, ця романтика «легка», без мережива, квітів чи надмірної кількості деталей. ⠀

Цього сезону етнічні мотиви будуть ще більш популярними. А нам, українцям, сам Бог велів вдягти вишиванку влітку. Багато психоделічних принтів я помітив в топах, сорочках та сукнях на літо.

Цього сезону етнічні мотиви будуть ще більш популярними

Крутий тренд для тих, хто любить бути в центрі уваги та хоче сконцентрувати в образі максимум енергії! Платформа — привіт з «нульових», який дизайнери актуально інтерпретували під сучасний гардероб. Особливо раджу звернути увагу на клоги та мюлі на платформі".

Раніше стилістка Анжела Швець, підказала українським модницям, з чим носити джинсову куртку, яку модель вибирати та який колір більш актуальний.

7

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter