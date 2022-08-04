Ремонтувати та перешивати речі стало глобальним трендом у всьому світі. Популярне у Європі шоу «Ремонтна майстерня» збирає біля екранів телевізорів мільйони глядачів. Цей тренд надзвичайно актуальний зараз і в нас, коли через війну багато людей втратили роботу та доходи. А якісні одяг та взуття, як відомо, коштують недешево. Про те, як оновити гардероб на базі існуючого, «ФАКТИ» розпитали експерта зі стилю Ірину Бейлі.

«Зі зношених джинсів можна зробити спідницю або сумку»

- Оновити гардероб можна практично безкоштовно, — каже Ірина Бейлі. — Важливо підійти до цього творчо. Не поспішайте розлучатися з улюбленими речами — їм можна дати друге життя. Наприклад, кожен з нас має улюблені джинси. Але раптом ви бачите протертості на верхній внутрішній стороні штанин і розумієте, що їх уже не врятувати.

Зробити шорти? Занадто короткі. А ось спідницю — чудовий варіант.

Штанини відрізаємо, розрізаємо на широкі прямокутні смуги. Потім ці прямокутні відрізи прошиваємо широкими стібками вздовж довгого краю, призбираємо та пришиваємо у вигляді оборки до верху джинсів (там, де знаходяться гульфік та кишені). Груба штопка тут буде доречна.

— Чудова ідея!

— Ще одне нестандартне рішення — сумка із джинсів. Відрізаємо штанини. Частину з них беремо для днища сумки, частину — для ручок, а найпрезентабельніші фрагменти стануть основою вашого нового зручного, місткого та, крім того, стильного аксесуара.

«Дірку на самому видному місці можна перетворити на елемент декору за допомогою бісеру»

— А як врятувати улюблену сукню, на якій раптом утворилася дірка?

— Бісер вам на допомогу! Діру на самому видному місці можна перетворити на елемент декору за допомогою бісеру. Нанизуємо намистини на кілька окремих ниток і закріплюємо їх по краях у вигляді решітки. Ця оригінальна творча хода освіжить вашу улюблену річ, яка прослужить вам ще довго. Якщо дірка з'явилася на речі з льону чи іншої щільної тканини, зробіть ще кілька! Витягніть ниточки і підшийте грубим стібком з вивороту будь-які клаптики.

Декор із бісеру – красиво та стильно

— Багато хто, діставши з шафи купальник, раптом виявляє, що він втратив колишню яскравість. Чи можна його пофарбувати?

— Як правило, купальники виконані з синтетичних стреч-тканин. тому фарбування в домашніх умовах навряд чи дозволить надати купальнику колишній вигляд. Синтетичний текстиль не дасть фарбі проникнути у волокна тканини. Якщо це й станеться, то велика ймовірність того, що він буде сильно линяти. Є надійніший спосіб його оновити. Беремо паєтки, намистини, яскраву нитку та включаємо фантазію! Обшиваємо улюблений купальник цією красою. Крій та комфорт його залишаться колишніми, а дизайн стане незвичайним, оригінальним.

«Приховати пошкодження на взутті чи сумці можна за допомогою пір'я»

— Чи варто викидати зношене улюблене взуття чи якось можна його оновити?

— Улюблені туфлі ми цінуємо насамперед за їхню зручність. А вона — запорука нашої впевненої комфортної ходи. Звісно, поспішати викидати улюблене взуття не варто. Якщо передня частина туфель подряпана чи надірвалася, підкладіть зсередини на клей щільну тканину і відріжте зайве. Потім змайструйте два банти (розмір залежить від моделі туфель) і наклейте їх зверху на передній частині туфель. Якщо на туфлях чи босоніжках порвалися хлястики, які тримають п'яту, і це ремонту не підлягає, відріжте їх. Потім зробіть два відрізи зі стрічки, протягніть їх під підошвами і обв'яжіть хрест-навхрест спочатку ззаду навколо п'яти, а потім зав'яжіть гарний бант на гомілці.

— Як закріпити цю стрічку?

— Закріплювати не обов'язково, вона й так триматиметься на щиколотці. Вибирайте стрічки відповідно до фасону та фактури взуття.

Ірина Бейлі: «Не поспішайте розлучатися з улюбленими речами – їм можна дати друге життя»

— Якщо ж туфлі дуже зносилися, все одно не поспішайте з ними розлучатися, — продовжує Ірина Бейлі. — Зробіть дві кулі з пір'я та за допомогою клею прикріпіть до передньої частини. Пір'я приховає всі пошкодження, а туфлі набудуть стильного вигляду. До речі, пір'я може врятувати і вашу улюблену сумку. Наклейте їх на потерті місця як аплікацію. І не думайте, що рукоділля — це вимушена міра. Навіть знаменитості цим займаються. Наприклад, Мішель Обама, колишня перша леді США, під час карантину навчилася в'язанню спицями, і це стало її хобі. Зв'язані нею светри, шапки, шарфи органічно вписалися в гардероб її рідних та друзів.

— Яким чином можна врятувати улюблену сумку, якщо на ній з'явилися пляма або дірка?

— Якщо плями або потертості надто очевидні, створіть із фітину або будь-якої іншої щільної тканини «квіти». Зробіть не дуже широкі прямокутні відрізи, прошийте їх по одній зі сторін і призберіть, туго затягнувши нитку. У вас вийде декор, що нагадує квітку. Це надасть сумці яскравий та оригінальний вигляд.

— Чи варто викидати гарні любимі шкарпетки, якщо вони розірвалися біля пальців?

— Гарні шкарпетки можна обрізати, залишивши п'яту. На верхню частину, яка на щиколотці, пришийте мереживну оборку і носіть їх під кросівки або лофери.

Раніше відомий нейл-стиліст Даніела Опроаїки дала поради щодо літнього педикюру.

Фото з альбому Ірини Бейлі

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