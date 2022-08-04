«Оновити гардероб можна практично безкоштовно!» — експертка зі стилю Ірина Бейлі
Про те, як оновити гардероб на базі існуючого, «ФАКТИ» розпитали експерта зі стилю Ірину Бейлі.
«Зі зношених джинсів можна зробити спідницю або сумку»
- Оновити гардероб можна практично безкоштовно, — каже Ірина Бейлі. — Важливо підійти до цього творчо. Не поспішайте розлучатися з улюбленими речами — їм можна дати друге життя. Наприклад, кожен з нас має улюблені джинси. Але раптом ви бачите протертості на верхній внутрішній стороні штанин і розумієте, що їх уже не врятувати.
Зробити шорти? Занадто короткі. А ось спідницю — чудовий варіант.
Штанини відрізаємо, розрізаємо на широкі прямокутні смуги. Потім ці прямокутні відрізи прошиваємо широкими стібками вздовж довгого краю, призбираємо та пришиваємо у вигляді оборки до верху джинсів (там, де знаходяться гульфік та кишені). Груба штопка тут буде доречна.
— Чудова ідея!
— Ще одне нестандартне рішення — сумка із джинсів. Відрізаємо штанини. Частину з них беремо для днища сумки, частину — для ручок, а найпрезентабельніші фрагменти стануть основою вашого нового зручного, місткого та, крім того, стильного аксесуара.
«Дірку на самому видному місці можна перетворити на елемент декору за допомогою бісеру»
— А як врятувати улюблену сукню, на якій раптом утворилася дірка?
— Бісер вам на допомогу! Діру на самому видному місці можна перетворити на елемент декору за допомогою бісеру. Нанизуємо намистини на кілька окремих ниток і закріплюємо їх по краях у вигляді решітки. Ця оригінальна творча хода освіжить вашу улюблену річ, яка прослужить вам ще довго. Якщо дірка з'явилася на речі з льону чи іншої щільної тканини, зробіть ще кілька! Витягніть ниточки і підшийте грубим стібком з вивороту будь-які клаптики.
— Багато хто, діставши з шафи купальник, раптом виявляє, що він втратив колишню яскравість. Чи можна його пофарбувати?
— Як правило, купальники виконані з синтетичних стреч-тканин. тому фарбування в домашніх умовах навряд чи дозволить надати купальнику колишній вигляд. Синтетичний текстиль не дасть фарбі проникнути у волокна тканини. Якщо це й станеться, то велика ймовірність того, що він буде сильно линяти. Є надійніший спосіб його оновити. Беремо паєтки, намистини, яскраву нитку та включаємо фантазію! Обшиваємо улюблений купальник цією красою. Крій та комфорт його залишаться колишніми, а дизайн стане незвичайним, оригінальним.
«Приховати пошкодження на взутті чи сумці можна за допомогою пір'я»
— Чи варто викидати зношене улюблене взуття чи якось можна його оновити?
— Улюблені туфлі ми цінуємо насамперед за їхню зручність. А вона — запорука нашої впевненої комфортної ходи. Звісно, поспішати викидати улюблене взуття не варто. Якщо передня частина туфель подряпана чи надірвалася, підкладіть зсередини на клей щільну тканину і відріжте зайве. Потім змайструйте два банти (розмір залежить від моделі туфель) і наклейте їх зверху на передній частині туфель. Якщо на туфлях чи босоніжках порвалися хлястики, які тримають п'яту, і це ремонту не підлягає, відріжте їх. Потім зробіть два відрізи зі стрічки, протягніть їх під підошвами і обв'яжіть хрест-навхрест спочатку ззаду навколо п'яти, а потім зав'яжіть гарний бант на гомілці.
— Як закріпити цю стрічку?
— Закріплювати не обов'язково, вона й так триматиметься на щиколотці. Вибирайте стрічки відповідно до фасону та фактури взуття.
— Якщо ж туфлі дуже зносилися, все одно не поспішайте з ними розлучатися, — продовжує Ірина Бейлі. — Зробіть дві кулі з пір'я та за допомогою клею прикріпіть до передньої частини. Пір'я приховає всі пошкодження, а туфлі набудуть стильного вигляду. До речі, пір'я може врятувати і вашу улюблену сумку. Наклейте їх на потерті місця як аплікацію. І не думайте, що рукоділля — це вимушена міра. Навіть знаменитості цим займаються. Наприклад, Мішель Обама, колишня перша леді США, під час карантину навчилася в'язанню спицями, і це стало її хобі. Зв'язані нею светри, шапки, шарфи органічно вписалися в гардероб її рідних та друзів.
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— Яким чином можна врятувати улюблену сумку, якщо на ній з'явилися пляма або дірка?
— Якщо плями або потертості надто очевидні, створіть із фітину або будь-якої іншої щільної тканини «квіти». Зробіть не дуже широкі прямокутні відрізи, прошийте їх по одній зі сторін і призберіть, туго затягнувши нитку. У вас вийде декор, що нагадує квітку. Це надасть сумці яскравий та оригінальний вигляд.
— Чи варто викидати гарні любимі шкарпетки, якщо вони розірвалися біля пальців?
— Гарні шкарпетки можна обрізати, залишивши п'яту. На верхню частину, яка на щиколотці, пришийте мереживну оборку і носіть їх під кросівки або лофери.
Раніше відомий нейл-стиліст Даніела Опроаїки дала поради щодо літнього педикюру.
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Фото з альбому Ірини Бейлі185
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