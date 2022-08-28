Захистити Україну від «гнилі нагорі»: в Україні запустили фейк від імені полку «Азов»

Полк «Азов», за командирів якого в рф готові видати мільйон рублів, офіційно спростував причетність до фейкового маніфесту, який поширюють в соцмережах від його імені.

У ньому українців закликають до рішучих заходів щодо захисту України «не тільки від московської імперії, але й від гнилля нагорі».

«Заявляємо наступне: полк „Азов“ немає жодного відношення до даного маніфесту. Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України. Так, ми помстимося за загибель кожного бійця полку „Азов“, за загибель кожного патріота України, але помста наша буде спрямована виключно на ворога — країну-терориста!» — йдеться у повідомленні «азовців» в Telegram.

Відзначимо, що напередодні легендарним нацгвардійцям довелося спростовувати і свою причетність до вбивства доньки російського пропагандиста олександра дугіна. На їх думку, підрив автівки дугіної був підготовкою до «трибуналу» над «азовцями», адже саме такими кривавими способами росія підігріває суспільну думку росіян щодо «необхідності» такого судилища.

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