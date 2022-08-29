Тарифи на воду: скільки потрібно буде платити з початку осені

В Україні, де на період війни запровадили мораторій на підвищення тарифів для побутових споживачів на газ та його розподіл, а також на виробництво, транспортування та постачання теплоенергії та забезпечення громадян гарячою водою, без змін мають залишитися і ціни на водовідведення та водопостачання.

Як пише «Апостроф», тарифи на воду зросли ще у січні 2022 року. Є дві групи тарифів: власне централізоване постачання холодної води та водовідведення. Ціни відрізняються від регіону до регіону: наприклад, у Києві вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросла до 30,384 грн/м³ з ПДВ, тоді як львів'яни платять 25,88 гривень за кубічний метр з урахуванням ПДВ.

Фото "Апострофа"

Також не підвищуватиметься тариф на електроенергію, проте нововведення на споживачів все ж таки очікують — у рахунку має з'явитися нова графа. Так, раніше в НКРЕКУ повідомляли, що постачальників електроенергії зобов'язали вказувати в рахунках на оплату послуг інформацію про початкові та кінцеві показники засобів обліку електричної енергії, за якими здійснюються нарахування.

Нагадаємо, що в Центрі протидії дезінформації заявляли, що мораторій на підвищення тарифів діятиме протягом дії військового стану в Україні та ще півроку після місяця, в якому військовий стан буде припинено або скасовано.

Фото Pixabay

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