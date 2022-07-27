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Спорт

Яремчук віддав переможний асист і виграв з «Бенфікою» Кубок Еусебіу (відео)

9:32 27 липня 2022
Роман Яремчук

Бронзовий призер чемпіонату Португалії лісабонська «Бенфіка», яка сенсаційно дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у рамках підготовки до сезону провела на рідній арені «Да Луж» традиційний (11-й за ліком) матч за Кубок легенди клубу Еусебіу.

Цього разу суперником підопічних німця Роджера Шмідта виявився англійський «Ньюкасл». Одним із героїв поєдинку став форвард збірної України Роман Яремчук, який вийшов на заміну після перерви (разом із ексгравцем «Шахтаря» Давидом Нересом). Саме наш нападник на 89-й хвилині розібрався із захисником та викотив м'яч під удар Араужу, який приніс лісабонцям перемогу — 3:2.

Зазначимо, що «Бенфіка» вчетверте заволоділа Кубком Еусебіу (2009-го «орли» обіграли «Мілан», 2011-го — «Арсенал» і 2012-го — «Реал»). Також володарями трофею раніше ставали «Інтер», «Тоттенхем», «Сан-Паулу», «Аякс», «Монтеррей», «Торіно» та «Ліон».

"Бенфіка" - володар Кубка Еусебіу-2022

До речі, вже відомий суперник «Бенфіки» у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. 2 серпня вдома та 9 серпня в гостях підопічні Роджера Шмідта зіграють із датським «Мідтьюлландом», який за сумою двох зустрічей лише в серії 11-метрових ударів пройшов кіпрський АЕК (1:1 на своєму полі та 1:1 на виїзді; по пенальті — 4:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук відзначив гол у ворота «Аякса» у Лізі чемпіонів у футболці із тризубом.

Фото Twitter ФК «Бенфіка»

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