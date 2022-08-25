Жеребкування груп Ліги чемпіонів: хто дістався «Шахтарю»

У четвер, 25 серпня, у Стамбулі, який 10 червня 2023 року прийме фінал цьогорічного розіграшу, відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів, куди не змогло пробитися київське «Динамо».

Єдиний представник України в основній сітці ЛЧ донецький «Шахтар», який зіграв у стартовому турі УПЛ внічию з «Металістом 1925», виступить у квартеті F з іспанським «Реалом», німецьким «Лейпцигом» та шотландським «Селтіком».

Повністю склад груп Ліги чемпіонів за участю клубів із 15 країн (найбільше представництво у Німеччини — п'ять команд) виглядає так:

Група А. «Аякс» (Нідерланди), «Ліверпуль» (Англія), «Наполі» (Італія), «Рейнджерс» (Шотландія).

Група В. «Порту» (Португалія), «Атлетіко» (Іспанія), «Байєр» (Німеччина), «Брюгге» (Бельгія).

Група С. «Баварія» (Німеччина), «Барселона» (Іспанія), «Інтер» (Італія), «Вікторія» (Чехія).

Група D. «Айнтрахт» (Німеччина), «Тоттенхем» (Англія), «Спортиінг» (Португалія), «Марсель» (Франція).

Група Е. «Мілан» (Італія), «Челсі» (Англія), «Зальцбург» (Австрія), «Динамо» (Хорватія).

Група F. «Реал» (Іспанія), «Лейпциг» (Німеччина), «Шахтар» (Україна), «Селтік» (Шотландія).

Група G. «Манчестер Сіті» (Англія), «Севілья» (Іспанія), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Копенгаген» (Данія).

Група H. «ПСЖ» (Франція), «Ювентус» (Італія), «Бенфіка» (Португалія), «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль).

Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Перші поєдинки групової стадії заплановані на 6 та 7 вересня.

До речі, вихід до Ліги чемпіонів загребського «Динамо» та «Рейнджерс» (достатньо було потрапляння до ЛЧ однієї з цих команд) дозволив київському «Динамо» потрапити при жеребкуванні груп Ліги Європи (26 серпня о 14:00) до першого «кошика» та уникнути потрапляння в один квартет з «Манчестер Юнайтед», «Ромою», «Арсеналом», «Лаціо», «Брагою», «Црвеною Звездою» та «Олімпіакосом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у фіналі минулої Ліги чемпіонів обіграв «Ліверпуль».

Фото uefa.com

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram