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Події

«До останнього не хотіли кидати господарство»: на Херсонщині рашисти розстріляли подружжя фермерів

20:05 29 серпня 2022
Валентина та Лариса Павленки

У смт Архангельське на Херсонщині, яке наразі тимчасово окуповане, знайшли вбитими подружжя Павленків. Чоловіка й жінку вбили ввечері 23 серпня. За словами журналіста Олега Батуріна, Валентина Павленка вбили пострілом у голову, а під його тілом лежала вбита дружина Лариса.

«Подружжя Павленків займалося дрібним фермерством, і до них щонайменше тричі додому вдиралися російські військові, — написав він у фейсбуці. - Їм обом пропонувати виїхати на підконтрольну українську територію, але вони не захотіли кидати своє господарство. Сусідам вони казали, що від обстрілів зможуть врятуватися в погребі під своїм будинком».

Видання повідомляє, що злочинці могли використовувати зброю з глушником, оскільки звуків пострілів вони не чули.

«Що там відбувалося — ми не знаємо. Лариса і Валентин ніколи не виходили з двору у комендантську годину, тож ми особливо не звернули увагу не той гомін. Коли ж вранці 24 серпня ми не побачили їх на своєму подвір’ї, то почали хвилюватися».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Херсонщині рашисти просто заради забави розстріляли подружжя на очах рідних.

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