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У жодному разі не поливайте водою з-під крана: як правильно доглядати хурму

13:27 29 серпня 2022
хурма

Хурма, яку деякі українські зірки включали до своїх дієт для схуднення, досить примхливий фрукт, який дуже непросто виростити.

Про особливості догляду за хурмою розповіла авторка YouTube-каналу «Дворик на Фонтанці».

Жінка поскаржилася, що її чоловік випускав воду з басейну, і вся вона пішла під хурму. В результаті через велику вологість один з її дорогоцінних плодів (всього було три) відпав.

За словами авторки, хурму не можна поливати ні водою з-під крана, ні джерельною, а лише дощовою. Для цього цінну вологу під час дощу потрібно збирати у ємність. Полив має бути помірним. Якщо рослину залити, вона пропаде разом з плодами.

Хурму потрібно періодично підгодовувати. На зиму деревце утеплювати, щоб не замерзло, адже воно відноситься до субтропічних та тропічних дерев.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно підгодувати та пересадити полуницю, щоб наступного року збирати рясніший врожай.

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