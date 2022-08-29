Гаага просить про звільнення від санкцій ЄС проти росії. Що сталося?

Влада Гааги (Нідерланди) оголосила прохання про тимчасове звільнення від санкцій ЄС проти росії, заявивши, що не знайшла заміни своєму контракту з російським постачальником газу — «Газпромом». Санкції, накладені Європейським союзом на росію після її вторгнення в Україну, вимагають від урядів ЄС та інших державних органів розірвати існуючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня, повідомляє reuters.com.

Для Гааги це означає необхідність пошуку нового постачальника газу, який замінить чинну угоду з «Газпромом». Місто заявило, що провело тендер у червні та липні, але не мало жодної пропозиції від потенційних постачальників.

«Індивідуальні переговори з постачальниками обов'язково приведуть до домовленості, але не раніше 10 жовтня, — сказала радниця мера Саскія Брюйнес. - Ми будемо просити час до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і сприяти переговорам».

Влада Гааги додала, що будь-який новий контракт, який набуде чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з «Газпромом».

А тим часом росія продовжує поставляти у США товари на суму понад 1 мільярд доларів на місяць. Попри санкції, введені проти москви за вторгнення в Україну, торгівля деякими товарами із США триває безперебійно, повідомляє Associated Press.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй офіційній сторінці у фейсбуці зробив заяву, що угорці не готові вести переговори про подальші енергетичні санкції проти росії.

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