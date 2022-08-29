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Гаага просить про звільнення від санкцій ЄС проти росії. Що сталося?

21:20 29 серпня 2022
Гаага

Влада Гааги (Нідерланди) оголосила прохання про тимчасове звільнення від санкцій ЄС проти росії, заявивши, що не знайшла заміни своєму контракту з російським постачальником газу — «Газпромом». Санкції, накладені Європейським союзом на росію після її вторгнення в Україну, вимагають від урядів ЄС та інших державних органів розірвати існуючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня, повідомляє reuters.com.

Для Гааги це означає необхідність пошуку нового постачальника газу, який замінить чинну угоду з «Газпромом». Місто заявило, що провело тендер у червні та липні, але не мало жодної пропозиції від потенційних постачальників.

«Індивідуальні переговори з постачальниками обов'язково приведуть до домовленості, але не раніше 10 жовтня, — сказала радниця мера Саскія Брюйнес. - Ми будемо просити час до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і сприяти переговорам».

Влада Гааги додала, що будь-який новий контракт, який набуде чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з «Газпромом».

А тим часом росія продовжує поставляти у США товари на суму понад 1 мільярд доларів на місяць. Попри санкції, введені проти москви за вторгнення в Україну, торгівля деякими товарами із США триває безперебійно, повідомляє Associated Press.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй офіційній сторінці у фейсбуці зробив заяву, що угорці не готові вести переговори про подальші енергетичні санкції проти росії.

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