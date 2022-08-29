Спалах «томатного грипу» зафіксований в Індії: чим небезпечне захворювання для дітей

В Індії лікарі повідомили про спалах «томатного грипу», який за своїми симптомами нагадує COVID-19.

Назва пояснюється тим, що при інфікуванні на тілі утворюються болючі червоні пухирі, пише газета The Guardian.



Зараження відбувається при тісному контакті: через підгузки та дотик до брудних поверхонь. Він небезпечний для дітей з ослабленою імунною системою.

В Індії за три місяці «томатним грипом» заразилися понад 82 діти.

Симптоми хвороби схожі на COVID-19 та характеризуються болями у тілі, лихоманкою та втомою. Відмінна риса нового вірусу — болючі пухирі червоного кольору.

Британські вчені також встановили, що індійський «томатний вірус» не є якимось унікальним. Геномне тестування показало, що нинішній вірус пов'язаний зі штамом Коксакі A16, зафіксованим у Китаї ще 10 років тому.

Він викликає вірусну пухирчатку порожнини рота та кінцівок.

Більшість вченого товариства сходяться на думці, що нова хвороба пов'язана з COVID-19. На думку медиків, коронавірус значно послабив нашу імунну систему. Найімовірніше, через це вірус проявляється новими та незвичайними для нього способами.

«ФАКТИ» писали про те, що в Європі вже почалося зростання числа інфікованих коронавірусом. Нові штами заразніші, ніж попередні. Зростання зараження відзначається у Португалії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Данії та Нідерландах.



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