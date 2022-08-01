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Здоров'я та медицина

Важливо навіть тим, хто перехворів на COVID-19: у МОЗ пояснили, чому потрібно колоти бустерну дозу вакцини

15:09 1 серпня 2022
вакцинація

Українська влада ще взимку цього року запевняла, що Україна пройшла пік коронавірусу. Разом з тим, у МОЗ рекомендують українцям колоти бустерну дозу щеплення проти COVID-19, навіть тим, хто перехворів на коронавірус.

Медики зазначають, що ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби згодом згасає. З'являються нові штами вірусу. Бустерна доза допомагає відновити ефективність вакцини та продовжити захист від тяжкого перебігу та смерті від COVID-19.

Особливо важливо подбати про отримання бустера людям з груп ризику. Це люди похилого віку, люди з серцево-судинними, легеневими хворобами, а також онкозахворюваннями та діабетом. Саме вони можуть мати важкий перебіг хвороби, потрапити до лікарні та навіть померти від нього.

«ФАКТИ» писали про те, що в Європі вже почалося зростання числа інфікованих коронавірусом. Нові штами заразніші, ніж попередні. Зростання зараження відзначається у Португалії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Данії та Нідерландах.

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