Не міг харчуватись та навіть пити рідину: Каменських розповіла, що насправді сталося з Потапом

Співачка Настя Каменських, яка після довгої відсутності повернулася до Києва, розповіла про стан здоров'я Потапа, у якого через стрес та перевантаження паралізувала половину обличчя.

За її словами, війна, хвилювання, переживання призвели до страшного стресу й у Потапа паралізувало половину обличчя. Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами артистки, зараз усе вже минає. Але близько двох місяців Попап був несхожий на себе, не міг ні їсти, ні пити.

…це виглядало дуже страшно. …не працює частина обличчя, і коли ти їси чи п'єш, ти не можеш… це страшно виглядає, якщо чесно, і здається, що воно ніколи не повернеться", — зізналася вона.

Каменських запевнила, що Потап незабаром приїде до України, щойно завершить свої проєкти за кордоном. Мовляв, з його боку було б «дезертирством» їх покинути.

Нагадаємо, за п'ять днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Потап та Настя вирушили до Іспанії. Там їх і застала війна.

Потапа, Олексія Потапенка (справжнє ім'я шоумена), було помічено на кількох благодійних концертах за кордоном.



Артиста, який не повертається до України, критикують у мережі. Особливо йому дістається від Анастасії Приходько.



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