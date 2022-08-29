«Усі чекають на мою дитину»: Настя Каменських розкрила правду про вагітність

Співачка Настя Каменських, яка повернулася до України, розкрила правду про свою вагітність. Артистка не здивована, що вже десять років шанувальники чекають від неї новин про поповнення в сім'ї. Нові фото Насті спровокували чергову хвилю чуток.

Каменських зізналася, що вже перестала реагувати на постійні коментарі в Інстаграм та статті у ЗМІ.

«Я 10 років уже народжую. Щодо вагітності, я стільки років це чую… Багато хто питав мене. Дуже багато коментарів у мене під фотографіями в інстаграмі, що „я вангую, вона вагітна“. Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину. Звичайно, ви все дізнаєтесь першими», — сказала Настя Каменських в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Співачка запевнила, що зараз вона не вагітна. Просто через стрес, відсутність звичних спортивних навантажень, трохи погладшала. Настя каже, що не звертає на це уваги.

«Але мені здається, що найсмішніше, що коли я дійсно завагітнію і скажу, що чекаю на дитину, мені ніхто не повірить. Я не вагітна, коротше. Це все якісь припущення або розмови в соцмережах. Трохи набрала вагу, але я її скину, коли буде потрібно — і все. Я не звертаю на це уваги», — додала артистка.

Раніше Каменських розповіла, де зараз Потап і коли він повернеться до України.

Також Настя закликала українців не хейтити одне одного, а бути єдиними в боротьбі з ворогом.

Фото instagram.com/kamenskux

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