Така практика існує: чи можуть українцям повторно вручати повістки

В Україні, де продовжили дію військового стану, триває загальна мобілізація. Вона відбувається постійно, у відповідності до потреб на фронті.

Військовозобов'язані отримують повістки, а іноді й кілька. Як пояснив ICTV юрист Ростислав Кравець, в Україні практикується повторне вручення повісток.

«Звичайно, повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин, її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з’ясувати придатність до служби», — зазначив він та додав, що повторні повістки можуть направляти, якщо особі не змогли її вручити, або військовозобов’язаний не з’явився до військкомату у назначений час.

Юрист нагадав, що військовозобов'язані, які ухиляються від проходження військової служби або не з’являються до військкоматів після отримання повісток, загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність. Так, за неявку за викликом до територіального центру комплектування у призначений час передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК, а стаття 336 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, ухилянтам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Проте, за його словами, сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації.

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до механізму бронювання, якими пропонується деталізувати перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. За документ має ще проголосувати Верховна Рада.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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