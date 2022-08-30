Захищаємо томати одночасно від фітофторозу та борошнистої роси: який засіб дає «подвійний захист» (відео)

Іноді дачники-городники стикаються з тим, що у них на ділянці всі томати злягли від хвороб, а на сусідській — «цвітуть і пахнуть».

Чому так сталося? Цілком можливо, що сусіди провели профілактику проти атак найпоширеніших та підступних захворювань.

Чим її проводити? Варіантів відповідей може бути багато, одна з них — розчин йоду та молочної сироватки. Цей засіб є не лише профілактикою від грибкових інфекцій у томатів, а й допомагає підвищити врожайність.

Щоб випробувати засіб на своєму городі, знадобиться літр молочної сироватки, 20 крапель йоду та 10 літрів води.

У теплу сироватку за допомогою піпетки додайте потрібну кількість йоду. Отриманий розчин перелийте у 10-літрове відро, наповнене водою, і перемішайте.

Суміш зберіганню не підлягає — її потрібно відразу ж використовувати. Вносять добриво шляхом поливу, на один томатний кущ знадобиться літр розчину.

Досвідчені городники стверджують, що одним із найважливіших завдань серпня є підживлення томатів. Одним із засобів є підживлення сіллю.

Фото Pixabay

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