Боротьба з фітофторозом без хімії: про що забувають багато дачників та городників (відео)

Фітофтороз (у народі — фітофтора) вважається одним із найбільш поширених та небезпечних захворювань садових культур.

Звично вважати фітофтороз хворобою пасльонових культур — томатів, баклажанів, картоплі. Проте різновиди грибка можуть занапастити й інші рослини. Такі, наприклад, як полуницю, садову суницю; цитруси; яблуні; перець.

З фітофторою можна боротися за допомогою хімічних препаратів та народних методів.

Але найефективнішим методом запобігання фітофторозу вважається правильний підбір «сусідів» для культур.

Пекінська капуста

Ранньостиглі сорти пекінської капусти можуть скласти відмінну компанію томатам і перцям. Висаджують рослини разом для того, щоб ефективно використовувати площу ділянки. Культури не заважають одна одній, тому що їх кореневі системи розвиваються у різних ярусах, при цьому помідори не дають хрестоцвітій блішці атакувати капусту. У цьому випадку важливо вибирати високорослі томати, які не боротимуться за світло з пекінкою.

Цибуля

Цей ядрений овоч служить відлякувачем колорадського жука, який становить небезпеку для пасльонових. Щоб уберегти томати від набігів шкідника, висадіть цибулю по периметру грядки з помідорами, а також між кущами. Крім цього, цибуля виділяє фітонциди, що знищують патогенні мікроорганізми.

Часник

Ця культура також здатна захистити томати від павутинного кліща, попелиці або фітофторозу завдяки фітонцидам, що виділяються. Достатньо висадити часник на одній грядці з помідорами, і ви значно знизите ризик атаки «пожирача рослин».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як доглядати за томатами в серпні і чому їм обов'язково потрібно давати сіль.

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