Пенсія в Україні: хто з пенсіонерів має отримувати не менше 3 тисяч, а кому мають платити щонайменше 4 256 грн

Відповідно до чинного законодавства, учасники бойових дій можуть виходити на пенсію у 55 років (чоловіки) та у 50 років (жінки) за наявності страхового стажу не менше 25 років у перших та не менше 20 років у других.

Як пише gsminfo.com.ua, мінімальна пенсія цієї категорії громадян не повинна бути меншою за 4256 гривень. Йдеться про учасників бойових дій, тих, хто зараз на заслуженому відпочинку та тих, хто повернувся до армії у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням та мобілізацією.

Військовим пенсіонерам також надаються різні надбавки. Так, цього літа ця категорія громадян отримала надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму. На той час це було 506,75 грн. Крім цього, з 2004 року, згідно із Законом «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни», є ще й цільова допомога у розмірі 40 гривень. На законодавчому рівні закріплено, що пенсія учасника бойових дій не може бути меншою за 210% прожиткового мінімуму — станом на сьогодні це 4 256 гривень.

Щодо інших категорій пенсіонерів, то деякі з них можуть розраховувати на підвищення виплат у зв'язку із запланованими перерахунками. Зокрема, у жовтні доплати у розмірі 300 гривень отримає вікова категорія 70−75 років, а у грудні — решта у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. У результаті значна частина пенсіонерів має отримувати щонайменше 3000 гривень на місяць.

Раніше повідомлялося, що при призначенні пенсії з інвалідності військовослужбовцю наявність страхового стажу не має значення. Розмір виплат залежить від суми грошового забезпечення (заробітку) військового. Така сама схема поширюється і на тероборонівців.

Фото Pixabay

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