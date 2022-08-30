У Миколаївській області, яка майже щодня потрапляє під обстріли росіян, як і сам обласний центр, під час успішного контрнаступу ЗСУ було прорвано позиції окупантів. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.



За його інформацією, в одному з населених пунктів було прорвано позиції 205-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 74814, Будьонівськ). Окупанти зазнали великих втрат — підтверджено смерть 23 та поранення не менше 25 військовослужбовців.



Командири рашистів наказали своїм підлеглим спробувати повернути втрачені позиції будь-що, але спроба закінчилася безрезультатно.

Тим часом лінія фронту на Донбасі за добу не змінилася, пише журналіст Андрій Цаплієнко. Ситуація тяжка, без покращення. Піски та Опитне знаходяться під рашистами.

За даними інформованих джерел, зазначає він, сьогодні вночі супротивник затягнув до Донецька багато техніки.

«Вранці були шквальні обстріли українських позицій вздовж лінії фронту від Мар'їнки до Авдіївки. І вглиб трасою М04, від Пісків до Карлівки.

Позиції українців протягом доби атакувала авіація супротивника. Масовано. Понад десять ворожих літаків завдавали ударів знову ж таки від Мар'їнки до Авдіївки», — пише Цаплієнко.



Журналіст вважає, що так росіяни компенсують свої невдачі на півдні. Їм потрібна хоча б локальна перемога. Цаплієнко вважає, що ворог може спробувати прорвати оборону ЗСУ десь у районі траси М04 чи поряд.

«Але хороша новина у тому, що наші військові навчилися читати та переписувати російські сценарії», — зазначає він.



Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступальні дії на півдні на кількох напрямках фронту. У самому Херсоні сьогодні вранці чули стрілянину та лунали потужні вибухи.

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