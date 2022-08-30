Визначено три райони Харківщини, мешканці яких підлягають обов'язковій евакуації

У Харківській області, яка щодня страждає від обстрілів росіян, перед початком опалювального сезону можлива обов'язкова евакуація мешканців окремих регіонів. Про це в етері «Суспільного» заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його словами, обласна військова адміністрація планує вивозити мешканців з Золочівського, Харківського та Чугуївського районів, всього близько 350 тисяч людей.

Синєгубов зазначив, що мешканці Харківщини можуть евакуюватись на власному транспорті, спеціально наданих для цього автобусах та спецавтомобілях для людей з інвалідністю.



Евакуювати населення будуть у разі ризику потрапляння населених пунктів в оточення або окупацію, проведення бойових дій на їхніх територіях або ураження критичної інфраструктури та неможливість подачі тепла до будинків взимку.

Нагадаємо, на початку серпня було оголошено обов'язкову евакуацію з Донецької області, де рашисти постійно обстрілюють населені пункти.

Щодо киян, то столична влада заявила, що про евакуацію з Києва або з його окремих районів поки не йдеться.

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