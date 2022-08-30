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Як зрозуміти, що гарбуз дозрів, та коли краще збирати врожай

14:14 30 серпня 2022
гарбуз

Середньостиглі сорти гарбуза, з яких готують різні запіканки, супи, випічку, прибирають на початку осені. Збирання врожаю проводиться ближче до середини вересня або у другій половині місяця, пише «Удачне».

Якщо сорт гарбуза скоростиглий — то врожай знімають раніше приблизно на місяць. Пізні сорти збирають пізніше на 30 днів.

Є чимало загальних ознак, які підкажуть, що овоч пора збирати:

- Плодоніжка стала твердою та жорсткою. М'якуш має щільну структуру.
- Спостерігається чіткий малюнок на стиглих овочах. Виняток — зелено плідні сорти.
- Колір овочів став більш насиченим. І тут також є виняток. Деякі сорти змінюють відтінок на білий чи сірий.
- Спостерігається пожовтіння та висихання листя, а також батогів гарбуза.
- Чути дзвінкий звук від постукувань по овочу.
- Насіння має тверду шкірку.

Про те, що настав час прибирати гарбуз, також розповість кора:

- бурий відтінок у поєднанні з появою світлих круглих плям — сигнал про стиглість мускатного гарбуза;
- поява світло-жовтих смуг — кущових сортів;
- виникнення густої та темної сітки — видів з великими плодами.

Збирати плоди потрібно у сухий день. Якщо збирання врожаю потрапляє на дощовий період, зірваний гарбуз потрібно на кілька діб залишити у темному сухому приміщенні. Цього часу достатньо, щоби плоди добре просохли.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як зрозуміти, коли час викопувати картоплю.

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