Чи отримуватимуть пенсію українці, які виїжджають за кордон на ПМП: роз'яснює Пенсійний фонд

У зв'язку з російською агресією багато українців змушені шукати притулку за кордоном. Не всі біженці планують повертатись до України. Деякі, серед яких є й пенсіонери, хочуть залишитися на новому місці. Тому люди цікавляться, чи зможуть вони отримувати пенсію за кордоном, якщо там залишаться жити.

У Пенсійному фонді нагадали, що порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».



У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути сплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.

У разі перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується у тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

В Україні пенсія виплачується у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення «Укрпошти» або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера у межах України.

Раніше повідомлялося про те, що якщо пенсіонер не отримує пенсію протягом 6 місяців поспіль, то її виплату буде припинено. А відновити її можна, звернувшись особисто до органів Пенсійного фонду.

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