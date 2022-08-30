Найвищий бал від журі та неймовірна підтримка зали: Джамала вразила виступом на польських «Танцях із зірками»

Українська співачка Джамала, яка випустила пісню «Коли закінчаться війни», 29 серпня вийшла на паркет польських «Танців із зірками». З партнером Яцеком Йешке артистка виконала чуттєвий вальс під пісню Джона Леннона — Imagine. Джамала вийшла на паркет у символічному вбранні — у синій сукні з яскравим жовтим соняшником. Цими ж квітами на тлі синього неба було прикрашено студію.

Перед стартом проекту судді побоювалися, що їм важко буде об'єктивно оцінювати українку, яка бореться проти війни на території нашої країни. Але після виступу вони одноголосно віддали їй найвищий бал — 37. Глядачі в залі також надали неймовірну підтримку.

Співачка подякувала всім та зізналася, що дуже хвилювалася перед виходом на паркет.

«Сказати, що переживала — нічого не сказати. Інша країна, нова аудиторія, дуже сильні суперники, різні закиди а-ля оцінки будуть упередженими… Здається, ця хмара думок мало не звела мене з розуму. Постійні тренування та підтримка @jacekjeschke не дали цьому статися. В результаті — найбільший бал від суддів та неймовірна підтримка глядачів. Продовжуємо фігачити, щоб ще довго показувати, на що ми здатні», — поділилася Джамала своїми емоціями після виступу.

Нагадаємо, під час виступу співачки відбувається збір коштів для України. Кожен глядач може проголосувати за співачку з польської карти та зробити донат.

Раніше Джамала зазначила, що її участь у проекті «Танці із зірками» — це можливість ще раз нагадати про війну в Україні. Також співачка зізналася, чи ревнує її чоловік до партнера-красеня.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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